W poniedziałek (23 lutego) zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w związku z budową północnej obwodnicy Gorzowa
Jutro wykonawca pierwszego etapu budowy północnej obwodnicy zamknie przejazd z ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie budynku nr 85, 87 do ul. Kuratowskiej 1-13, w obu kierunkach. Ograniczony zostanie też ruch pieszych na chodnikach. Mówi Przemysław Ptak z firmy Budimex:
Zmiana organizacji ruchu ma związek z pracami nad budową ronda u zbiegu ul. Kazimierza Wielkiego, Kuratowskiej i Owocowej.
Przewidziano objazdy ulicami Bohaterów Westerplatte i Dowbora-Muśnickiego. Ul. Owocowa na tym etapie robót będzie przejezdna – informują Gorzowskie Inwestycje Miejskie.
