W Wojskach Obrony Terytorialnej powstaje Komponent Obrony Pogranicza, przygotowany do działania na terenach przygranicznych. Jednym z filarów KOP będzie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej – poinformowała w środę (18 lutego) rzeczniczka warmińsko-mazurskich terytorialsów.

Jak przekazała plut. Sabina Mazurek, zmiany wynikają z realizacji decyzji ministra obrony narodowej o utworzeniu w Wojskach Obrony Terytorialnej Komponentu Obrony Pogranicza.

Jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo granicy kraju oraz zwiększenie ochrony lokalnych społeczności, które graniczą z ewentualnym przeciwnikiem. Wnioski z wojny na Ukrainie, permanentne zagrożenie na granicy z Białorusią oraz realizacja Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód zarysowały konieczność wzmocnienia potencjału tego komponentu

– dodała.

?? CZWARTA BRYGADA SIĘ ZMIENIA! ???? ??W Wojskach Obrony Terytorialnej powstaje Komponent Obrony Pogranicza ??, gotowy do działania w regionach przygranicznych. 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej staje się jednym z kluczowych filarów tego projektu! ??Dwa z pięciu… pic.twitter.com/fDGYFjqvcZ — Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) February 18, 2026

Województwo warmińsko-mazurskie graniczy na 200 kilometrach z Obwodem Królewieckim Federacji Rosyjskiej.

Dwa z pięciu batalionów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej są już batalionami obrony pogranicza, transformacja czeka trzy kolejne, obecnie będące batalionami lekkiej piechoty. W brygadzie powstanie też batalion logistyczny.

Wnioski wypływające z wojny w Ukrainie, ciągłe zagrożenie na granicy z Białorusią oraz realizacja Narodowego Programu Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód” zarysowały konieczność wzmocnienia Wojsk Obrony Terytorialnej w tej części kraju. Jednym z elementów tego procesu jest przeformowanie brygady dotychczas złożonej częściowo z batalionów lekkiej piechoty w brygadę obrony pogranicza i dostosowanie jej struktury do zmienionych zadań

– zaznaczył dowódca 4W-MBOT płk Cezary Kiszkowiak.

Reorganizacja obejmie stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Po zakończeniu transformacji i alokacji pododdziałów wszyscy żołnierze zawodowi i żołnierze TSW mają zagwarantowane miejsca pełnienia służby w macierzystej brygadzie – dodał płk Kiszkowiak.

Komponent Obrony Pogranicza tworzyć ma szesnaście batalionów obrony pogranicza w czterech brygadach. Dwie obecne brygady obrony terytorialnej zostaną do niego włączone w całości – 1 Podlaska Brygada OT i 4 Warmińsko-Mazurska Brygada OT.

Zgodnie z koncepcją z 2025 roku, w brygadach KOP zostaną utworzone także między innymi pododdziały bezzałogowych systemów uzbrojenia i pododdziały przeciwdziałania BSP (bezzałogowe statki powietrzne). Koncepcja zakłada, że 1 stycznia 2028 r. KOP osiągnie wstępną gotowość jako operator Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód.