Lider zielonogórskiej piłkarskiej klasy A zespół KP Świdnica przed rundą wiosenną dokonali znaczących wzmocnień.

Do zespołu przybyło czterech zawodników TS Masterchem Przylep: Aron Athenstad – środkowy pomocnik, Jan Zioła – boczny obrońca, Kornel Wieczorek i Ukrainiec Andrey Krot – ofensywni pomocnicy i napastnicy. O transferach mówi Stanisław Warzecha – prezes klubu ze Świdnicy:

W rundzie wiosennej zespół KP poprowadzi tercet trenerski: Michał Grzelczyk, Wojciech Okińczyc i Przemysław Adamczak. – Transfery sprawią, że rywalizacja wewnątrz drużyny będzie jeszcze mocniejsza – mówi Przemysław Adamczak: