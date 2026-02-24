10 marca 2026 w Zielonej Górze rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Komisja będzie pracować w Medyku przy ul. Wazów. Wzywani są 19-latkowie.

W tym roku podstawowym jest rocznik 2007 – mówi kpt. Mateusz Budynek z zielonogórskiego ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji:

W tym roku w skali Zielonej Góry i powiatu do kwalifikacji wezwanych zostało 1331 osób. Wojskowi przypominają, że wezwania do stawiennictwa przed komisją nie należy ignorować:

Kwalifikacja wojskowa w Zielonej Górze potrwa do 28 kwietnia. W całym regionie lubuskim obejmie w tym roku prawie 6,5 tysiąca osób. Kpt. Mateusz Budynek był gościem Rozmowy o 9.00.

WYSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY: Kpt. Mateusz Budynek, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, Ośrodek Zamiejscowy w Zielonej Górze