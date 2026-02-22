Agenci Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę, który wkroczył na objęty ochroną teren rezydencji prezydenta USA Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie – poinformowało biuro szeryfa Palm Beach. Sprawca, określony przez Biały Dom mianem „szaleńca”, został zidentyfikowany jak 21-latek z Karoliny Północnej.

Uzbrojony mężczyzna został w nocy z soboty na niedzielę (21/22 lutego) zastrzelony po wkroczeniu na teren Mar-a-Lago, ośrodka wypoczynkowego prezydenta Trumpa w Palm Beach na Florydzie. W momencie incydentu prezydent USA oraz jego żona Melania Trump przebywali w Białym Domu w Waszyngtonie – poinformowały amerykańskie media.

Szeryf Plam Beach Ric Bradshaw poinformował, że zabity to 21-letni mieszkaniec Karoliny Północnej Austin Tucker Martin, który wcześniej został zgłoszony przez rodzinę jako zaginiony. Śledczy uważają, że opuścił Karolinę Północną i udał się na południe, po drodze zaopatrując się w broń – powiedział rzecznik Secret Service Anthony Guglielmi.

Bradshaw: uniósł strzelbę do pozycji strzeleckiej

Według Secret Service, był on „dostrzeżony przy północnej bramie posiadłości Mar-a-Lago, trzymając w ręku coś, co wyglądało na strzelbę i kanister na paliwo”. Szeryf hrabstwa Palm Beach, Rick Bradshaw, przemawiając na krótkiej konferencji prasowej, powiedział, że mężczyzna został skonfrontowany przez dwóch agentów Secret Service i zastępcę szeryfa.

Rozkazano mu porzucić sprzęt, który miał przy sobie. W tym momencie odłożył kanister z benzyną i uniósł strzelbę do pozycji strzeleckiej

– powiedział Bradshaw.

Dwaj agenci i zastępca szeryfa „użyli broni, aby zneutralizować zagrożenie”. Bradshaw dodał, że według najnowszych informacji mężczyzna nie był znany służbom porządkowym.

Komentując sprawę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt pochwaliła działanie służb i nazwała napastnika „szaleńcem”.

W środku nocy, gdy większość Amerykanów spała, Secret Service zareagowała szybko i zdecydowanie, aby zneutralizować szaleńca uzbrojonego w broń palną i kanister z gazem, który wtargnął do domu prezydenta Trumpa

– napisała w oświadczeniu na platformie X.

Potępiła przy tym Demokratów za „haniebny i nieodpowiedzialny” shutdown Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego w obliczu sporu o nałożenie ograniczeń na działania służb imigracyjnych.

Śledztwo w sprawie incydentu przejęła FBI

Śledztwo w sprawie incydentu sprzed posiadłości Mar-a-Lago przejęła FBI, a dyrektor służby Kash Patel oznajmił, że poświęci na dochodzenie wszelkie potrzebne zasoby. FBI poprosiło mieszkańców okolicy o sprawdzenie wszelkich posiadanych przez nich kamer bezpieczeństwa pod kątem nagrań, które mogłyby pomóc w dochodzeniu. Śledczy pracują też nad sporządzeniem profilu psychologicznego, a motyw jest nadal badany.

Trump był już celem zamachu podczas wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii 13 lipca 2024 roku. 15 września 2024 roku mężczyzna z karabinem został schwytany, gdy czekał w pobliżu pola golfowego Trumpa w West Palm Beach, podczas gdy prezydent grał w golfa. Na początku tego miesiąca został skazany na dożywocie.