Ósme miejsce by je zadowoliło. Siódme było w ich zasięgu, ale szóste to ich wielki sukces.

Nikolą Domowicz i Dominika Piwkowską – saneczkarki UKS Nowiny Wielkie, jechały na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan – Cortina z nadzieję na dobry wynik. Udało im się zakończyć zmagania na szóstej pozycji w konkurencji dwójek kobiecych. Co prawda wcześniej startując w mistrzostwach świata zawodniczek do 23 lat plasowały się na 4 pozycji, to jednak miejsce w zmaganiach na olimpijskim torze było miłą niespodzianką.