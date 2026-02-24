Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych. Samorządy czekają na pieniądze z tytułu zeznań rocznych mieszkańców. Gmina Żary przypomina o właściwym wypełnieniu druku PIT, aby część kwoty trafiła do gminnej kasy i została przeznaczona na inwestycje w sołectwach.

Aby tak się stało, wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać faktyczne miejsce zamieszkania. – Coraz więcej rodzin się u nas osiedla. Nawet jeśli jesteśmy zameldowani gdzie indziej, a zaznaczymy rubrykę zamieszkania część kwoty trafi do nas Każdy chce mieszkać tam, gdzie są nowe ulice, oświetlenie przy drogach, czy wyremontowana świetlica. Właśnie dzięki tym pieniądzom możemy inwestować – mówi wójt Leszek Mrożek:

Dodajmy, że w zeszłym roku podatek w żarskiej gminie zostawiło ponad 7 tysięcy osób.