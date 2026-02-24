Nadleśnictwo Żagań zaprasza na dzisiejsze spotkanie edukacyjne pod hasłem „Co w lesie huczy”. Uczestnicy wydarzenia będą wspólnie z leśnikami odkrywać tajemnice nocnego lasu i odgłosy jego mieszkańców.

Tuż przed zmrokiem można usłyszeć pierwsze wołania wydawane przez sowy. – Opowiemy o charakterystycznych cechach tych chronionych ptaków. Zaczniemy od ciekawej prelekcji, a potem przejdziemy wśród drzew nasłuchując głosu sów. Będzie można dotknąć upierzenia tego nocnego łowcy, a pióra sowy są niepowtarzalne. Na koniec planujemy ognisko – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak:

Początek spotkania godzina 17.30.