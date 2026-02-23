12 miejsc w czteroosobowych oddziałach przygotowało w najbliższym naborze Miejskie Przedszkole nr 40 przy ul. Szczekocińskiej. Placówka jest przeznaczona do dzieci z niepełnosprawnościami oraz w spektrum autyzmu. Nabór do przedszkola odbywa się inaczej niż do innych miejskich jednostek, gdyż jest wymagane m.in. orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jak mówi Krystian Pawelec, dyrektor placówki, dzieci są podzielone na małe grupy i otoczone indywidualną opieką wielu specjalistów:

– Aby wziąć udział w naborze, należy udać się do wydziału oświaty wraz z orzeczeniem z poradni – dodaje Krystian Pawelec:

Dodajmy, że Miejskie Przedszkole nr 40 oferuje także możliwość personalizacji posiłków dla dzieci oraz wsparcie terapeutyczne. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu, znajdującym się na stronie placówki.