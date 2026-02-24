Trzy gorzowskie lekkoatletki wystąpiły w halowym mityngu Copernicus Cup w Toruniu, posiadającym w World Athletics Indoor Tour kategorię złotą.

Najlepiej zaprezentowała się Kaja Wesołowska z AZS AWF Gorzów, która w eliminacjach biegu na 60 metrów przez płotki kolejny raz w tym sezonie poprawiła swój rekord życiowy i niewiele jej zabrakło, żeby awansować do finału:

W eliminacjach biegu na 60 metrów przez płotki opadła też klubowa koleżanka Wesołowskiej Marika Majewska z wynikiem 8,18 s. Z kolei w biegu na 400 metrów Nikola Horowska zanotowała wynik 54,84 s. Zawodniczka ALKS AJP Gorzów dopiero od niedawna rozpoczęła starty w tej konkurencji.