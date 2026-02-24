Kandydaci do służby w policji wzięli udział w darmowym treningu sprawności fizycznej organizowanym przez żagańskich funkcjonariuszy. Wykonywanie ćwiczeń kontrolował i oceniał policyjny instruktor.

Egzamin sprawnościowy jest jednym z wymogów, który należy zaliczyć w ramach naboru w szeregi mundurowych. – Moją rolą jest sprawdzenie przygotowania młodych ludzi do takiego sprawdzianu. Są osoby startujące po raz pierwszy, ale jest też kilka mających za sobą dwa, trzy takie treningi – mówi nadkomisarz Marek Wawrzyniak z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu :

Sami kandydaci do służby podkreślają, że warto wziąć udział w takim spotkaniu. – Przy egzaminie dochodzi jeszcze stres, więc nietrudno o błędy techniczne. Podczas treningu jest okazja zwrócić uwagę na takie właśnie szczegóły – zaznaczają uczestnicy próbnego sprawdzianu:

Więcej na temat naboru do służby w policji znaleźć można na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.