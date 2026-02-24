Można starać się o środki z ZUS na poprawę warunków pracy. Nabór wniosków już ruszył i potrwa do 24 marca.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie ryzyka wypadków oraz redukcja negatywnego oddziaływania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Mówi rzeczniczka regionalna ZUS w lubuskiem Agata Muchowska:

Minimalna kwota dofinansowania, o którą można się ubiegać, to 15 tys. zł. Maksymalne wsparcie wynosi 80 proc. wartości projektu – limit to 345 tys. zł dla działań inwestycyjnych oraz 350 tys. zł dla inwestycyjno-doradczych. Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego, a wyłonione projekty będą realizowane w 2027 roku.

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć elektronicznie przez stronę prewencja.zus.pl.