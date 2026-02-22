Polskie i sojusznicze lotnictwo prowadziło działania w naszej przestrzeni powietrznej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/OKSilRSniH — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 22, 2026

Operacje portów lotniczych w Rzeszowie i Lublinie były tymczasowo wstrzymane, aby zapewnić swobodę działania lotnictwa wojskowego. Myśliwce wróciły do baz, a lotniska wznowiły operacje.

Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski, działania wojska miały charakter prewencyjny.

Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego wróciły do standardowej działalności operacyjnej.