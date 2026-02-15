Około trzystu studentów uczelni cywilnych będzie mogło zostać oficerami rezerwy Wojska Polskiego.

Od przyszłego roku akademickiego rozpocznie się pilotażowy program szkół podchorążych rezerwy.

Według planów ministerstwa obrony narodowej i Wojska Polskiego armia w czasie pokoju ma liczyć pół miliona żołnierzy. Około dwustu tysięcy będzie służyć w rezerwie – między innymi stałej i wysokiej gotowości.