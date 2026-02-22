Gmina Torzym ma wreszcie magazyn obrony cywilnej. Do tej pory takiego obiektu nie miała, a sprzęt OC zmagazynowany był w remizie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

– Sytuację zmieniła nowa ustawa o ochronie ludności – opowiada Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrzyni Torzymia.

Warto nadmienić, że samorząd regularnie organizuje ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ostatnie z takich ćwiczeń odbyły się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu. Sprawdzano procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz doskonalono współdziałanie służb.