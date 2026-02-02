Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie żagańskim. Przed komisją w tym roku stawi się Blisko 600 młodych mieszkańców miejscowości z terenu powiatu. Celem nakazanego ustawą obowiązku jest określenie kategorii zdrowia i przydatności do służby.

W sumie w województwie lubuskim przed powiatowymi komisjami lekarskimi staje ponad 6 tysięcy mężczyzn i kobiet. – To zaplecze wojsko musi mieć, a rozmowy, które odbywają się podczas spotkań młodych z przedstawicielami wojska ma ich zachęcić do włożenia munduru – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Każdy z nas dostał wezwanie, więc jesteśmy. Nie znaczy to jednak, że każdy od razu wkłada mundur. Wojsko uzupełnia ewidencję, a my mamy to umożliwić – zaznaczają urodzeni w 2007 roku mieszkańcy powiatu:

– Stawiający się otrzymuje stopień szeregowego i zostaje przeniesiony do pasywnej rezerwy – mówi porucznik Tomasz Kowalski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu:

Dodajmy, że kwalifikacja wojskowa w żagańskim powiecie potrwa do 27 lutego.