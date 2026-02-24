Gorzów potrzebuje rozwoju sieci tramwajowej. Tak uważa prezes stowarzyszenia komunikacja.org. Zdaniem Tomasza Drosta zapaliła się czerwona lampka, bo przekroczyliśmy 30 złotych za wozokilometr.
W jego opinii bez rozwoju sieci tramwajowej będziemy dokładać do tramwajów coraz więcej:
Tomasz Drost uważa, że dobrą inwestycją byłoby poprowadzenie tramwaju w głąb osiedla Piaski i połączenie z Górczynem:
Siedem nowych tramwajów ma dostarczyć bydgoska PESA. Wtedy cały tabor gorzowskiego MZK będzie liczył 21 niskopodłogowych tramwajów.
WYSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY: Tomasz Drost, prezes stowarzyszenia komunikacja.org
