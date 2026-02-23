Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę (1 marca) na KO zagłosowałoby 30,7 proc. badanych, na PiS – 21,5 proc., a na Konfederację – 13,2 proc. – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla WP. Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna poparłoby 10 proc., Lewicę – 7,5 proc., a PSL – 5 proc.

Kto wchodzi do Sejmu?

Według badania, w Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie – KPP Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 10 proc. ankietowanych, Nowa Lewica z wynikiem sięgającym 7,5 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które deklaruje oddanie głosu 5 proc. badanych.

Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – z poparciem 2,5 proc. ankietowanych oraz Polska 2050 – 1 proc. poparcia.

Gdyby w wyborach wzięło udział ugrupowanie Centrum – które powstało po odejściu grupy polityków z Polski 2050 – mogłoby liczyć na 0,6 proc. głosów.

8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 20-21 lutego 2026 roku, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI), na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.