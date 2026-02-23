Prawdziwą sensację sprawili siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów na zakończenie 22. kolejki PlusLigi. Gorzowianie pokonali w Warszawie wicelidera rozgrywek, PGE Projekt 3:0

Początek pierwszego seta należał do drużyny warszawskiej, ale gorzowianie szybko złapali rytm w ataku, byli bardzo skuteczni z pierwszych piłek pomimo nie najlepszego przyjęcia i wygrali 25:20. W drugiej partii Cuprum Stilon poprawił też przyjęcie, prowadził praktycznie cały czas i zwyciężył 25:22. Trzeci set to już całkowita dominacja gorzowian, którzy w końcówce prowadzili już nawet różnicą 8-9 punktów a ostatecznie zwyciężyli 25:19.

Najlepszym zawodnikiem spotkania został przyjmujący gorzowskiej drużyny Mathis Henno, który miał ponad 60 procent skuteczności w ataku i 5 punktowych bloków. Podobnie efektywny w ataku był też Chizoba, swoje dołożył też Kamil Kwasowski a zadowolony ze swojego występu oraz drużyny może być również Krzysztof Rejno. Środkowy, który wczoraj obchodził 33. urodziny zastąpił w wyjściowym składzie lekko kontuzjowanego Marcina Kanię:

Oczywiście w pełni zadowolony był trener Cuprum Stilonu Hubert Henno:

Libero i kapitan Projektu Damian Wojtaszek wskazywał, że jego zespół nie złapał odpowiedniego rytmu po ostatnim wymagającym pięciosetowym spotkaniu w Lidze Mistrzów:

Cuprum Stilon jest na 11. miejscu z dorobkiem 23 punktów.