Import z Chin od lat jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków zakupowych przez firmy z Polski. Powód jest prosty: dostęp do szerokiego asortymentu i konkurencyjnych cen, które pomagają budować marżę i skalować sprzedaż. Rozwinięty rynek dostawców oraz coraz sprawniejsze łańcuchy logistyczne sprawiają, że sprowadzenie towaru z Chin jest dziś łatwiejsze niż kiedyś. Musisz jednak wiedzieć, że z importem spoza UE wiąże się szereg procedur m.in. tj. skompletowanie stosownej dokumentacji, weryfikacja kontrahenta oraz dopilnowanie kwestii celnych. Jedną z najważniejszych kwestii na start jest wybór i negocjacje warunków Incoterms z chińskim dostawcą, które determinują dalszy przebieg i koszty importu. O czym zatem należy pamiętać?

Import z Chin – jak zacząć?

Szeroki wybór produktów, korzystne ceny oraz możliwość personalizacji sprawiają, że import z Chin nadal jest opłacalnym rozwiązaniem dla wielu branż. Jeśli dobrze zaplanujesz logistykę i formalności, sprowadzenie towaru może być prostsze, niż się wydaje.

Na start warto precyzyjnie określić, co chcesz importować i w jakiej ilości. Zanim wejdziesz w większą skalę, mały import z Chin bywa świetnym testem rynku – pozwala sprawdzić popyt i jakość dostaw bez zamrażania dużego kapitału.

Kolejny etap to wybór dostawcy. Tu liczy się nie tylko cena, ale też wiarygodność, powtarzalna jakość oraz jasne warunki współpracy (w tym terminy, sposób pakowania i odpowiedzialność za transport).

Na końcu dochodzi część, której nie warto zostawiać „na później”: formalności celne. Zanim zamówisz towar, sprawdź wymagane dokumenty, stawki celne dla danego produktu oraz zasady zgłoszenia w Polsce. W praktyce wiele firm korzysta z pomocy specjalisty – import z Chin pośrednik lub doświadczony partner logistyczny może przejąć sporą część procesu i ograniczyć ryzyko błędów.

Importowanie z Chin – o czym musi pamiętać importer sprowadzając towar z Chin do Polski?

Zalety i ryzyka importu towaru z Chin

Import z Chin daje realne korzyści, ale warto podejść do niego z chłodną głową. Największym plusem są zwykle atrakcyjne warunki cenowe, dzięki którym można obniżyć koszty zakupu lub produkcji i poprawić rentowność. Dodatkowo rynek chiński oferuje ogromny wybór – od elektroniki, przez tekstylia, po elementy wyposażenia i komponenty.

Ryzyko pojawia się głównie wtedy, gdy decyzje podejmowane są wyłącznie na podstawie ceny. Przed rozpoczęciem współpracy dobrze jest sprawdzić kontrahenta, poszukać opinii i upewnić się, że firma realnie działa (a nie jest jedynie „ładną wizytówką” w internecie). Trzeba też pamiętać, że w relacjach z dostawcami z Chin często stosowana jest przedpłata, co zwiększa ryzyko finansowe – szczególnie przy pierwszych zamówieniach.

Najczęściej importowane towary z Chin do Polski

Do Polski trafia z Chin bardzo szeroki wachlarz produktów. Najczęściej firmy decydują się na import:

Elektroniki i sprzętu AGD : smartfony, tablety, komputery, akcesoria (ładowarki, słuchawki), a także drobne AGD i oświetlenie LED.

: smartfony, tablety, komputery, akcesoria (ładowarki, słuchawki), a także drobne AGD i oświetlenie LED. Odzieży i tekstyliów : ubrania, obuwie, tkaniny oraz dodatki – popularne ze względu na cenę i dużą dostępność modeli.

: ubrania, obuwie, tkaniny oraz dodatki – popularne ze względu na cenę i dużą dostępność modeli. Zabawek i produktów dla dzieci : zabawki edukacyjne, hulajnogi, rowerki, akcesoria niemowlęce – popyt w tej kategorii jest stabilny i często rosnący.

: zabawki edukacyjne, hulajnogi, rowerki, akcesoria niemowlęce – popyt w tej kategorii jest stabilny i często rosnący. Maszyn i urządzeń przemysłowych : zarówno linie produkcyjne, jak i sprzęt specjalistyczny dla budownictwa czy rolnictwa.

: zarówno linie produkcyjne, jak i sprzęt specjalistyczny dla budownictwa czy rolnictwa. Mebli i artykułów dekoracyjnych: meble, oświetlenie, dywany oraz wyposażenie kuchni i łazienek.

Ważny temat przy wielu grupach produktowych to oznaczenie CE – potwierdzające spełnienie unijnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. W zależności od produktu obowiązki w tym zakresie mogą być po stronie producenta, importera lub obu stron – dlatego warto to sprawdzić jeszcze przed wysyłką.

Dokumenty i formalności

Przy imporcie spoza UE kluczowym etapem jest odprawa celna. To wtedy naliczane są należności (cło i VAT) na podstawie wartości towaru i klasyfikacji. Żeby proces przebiegł sprawnie, komplet dokumentów musi trafić do agencji celnej w odpowiednim czasie – brak wymaganych papierów może oznaczać przestoje, dodatkowe koszty, a w skrajnych sytuacjach nawet odesłanie towaru do Chin.

Do podstawowych dokumentów należą m.in. faktura handlowa i list przewozowy, a w zależności od towaru także inne załączniki wymagane przepisami. Warto też unikać produktów z podrobionymi znakami towarowymi – takie towary nie powinny zostać dopuszczone do obrotu w Polsce ani na terenie UE.

Transport towarów z Chin – jaką opcję wybrać?

Dobór transportu ma ogromny wpływ na koszty, czas dostawy i planowanie zapasów. Przy ustalaniu warunków z chińskim dostawcą warto od razu uwzględnić, ile realnie potrwa dostawa i jaki model transportu będzie najlepszy dla Twojego produktu.

Najczęściej wybierane rozwiązania to:

Transport morski : najpopularniejszy przy większych wolumenach. Kontener z Chin jest opłacalny kosztowo, ale czas dostawy bywa długi – to, ile płynie statek z Chin do Polski, zależy od trasy i portu docelowego, często są to tygodnie.

: najpopularniejszy przy większych wolumenach. Kontener z Chin jest opłacalny kosztowo, ale czas dostawy bywa długi – to, ile płynie statek z Chin do Polski, zależy od trasy i portu docelowego, często są to tygodnie. Transport kolejowy z Chin : opcja pośrednia – zwykle szybsza niż morze i tańsza niż lotniczy. Dobra, jeśli szukasz kompromisu między czasem a kosztem.

: opcja pośrednia – zwykle szybsza niż morze i tańsza niż lotniczy. Dobra, jeśli szukasz kompromisu między czasem a kosztem. Transport lotniczy: najszybszy, ale też najdroższy. Sprawdza się przy towarach o wysokiej wartości lub wtedy, gdy liczy się termin „na już”.

Na końcowy koszt wpływa też sytuacja rynkowa – cena frachtu z Chin może zmieniać się w zależności od sezonu, popytu, rodzaju ładunku i dostępności miejsc.

Bezpieczeństwo i terminowość a import z Chin

W imporcie liczy się nie tylko cena, ale też przewidywalność dostaw. Nawet jeśli towar jest dostępny „od ręki”, termin dostawy zależy od formy transportu i bieżącej organizacji po stronie dostawcy. Morze jest najtańsze, ale trwa długo. Lotniczy przyspiesza temat, ale kosztuje więcej. Kolej często bywa sensownym środkiem pośrednim.

Trzeba też brać pod uwagę, że część towarów nie jest wysyłana od razu, bo może być dopiero w produkcji. W takim przypadku czas oczekiwania wydłuża się nawet o kilka miesięcy. Dlatego przed zamówieniem warto doprecyzować: terminy produkcji, termin gotowości do wysyłki, rodzaj transportu i warunki dostawy.

Sprawdź też, jak rozkładają się koszty i obowiązki w regułach Incoterms 2020.

Wsparcie w imporcie z Chin

Dla wielu firm największym wyzwaniem nie jest sam zakup, tylko koordynacja transportu i dopilnowanie formalności. Jeśli planujesz sprowadzać towary z Chin, warto nawiązać współpracę z doświadczoną firmą spedycyjną – PEKO Spedycja zajmie się całościowo organizacją Twojego importu z Chin od doradztwa przez planowanie i organizację importu aż po dopełnienie formalności celnych.