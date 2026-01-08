Jak wynika z badań, znacząca większość osób chcących uzyskać pomoc prawną lub informacje prawne zaczyna swoje poszukiwania w Google. Uzyskanie wysokiej pozycji w tej wyszukiwarce może więc okazać się niezwykle wartościowe dla wszystkich kancelarii prawnych. Co jednak ważne, marketing prawniczy musi być realizowany zgodnie z określonymi regulacjami. Jak zatem w tym przypadku należy podejść do tematu SEO? Wiele cennych informacji na ten temat przekazali nam specjaliści z Ideo Force, którzy na co dzień zajmują się pozycjonowaniem stron – w tym również tych należących do kancelarii prawnych.

Najważniejsze zasady marketingu prawniczego

Jeszcze do niedawna polskie prawo bardzo restrykcyjnie podchodziło do kwestii marketingu prawniczego. Wprowadzone w maju 2023 roku zmiany w przepisach Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu zniosły jednak przez lata obowiązujący w branży bezwzględny zakaz reklamy.

Sytuację tę wyjaśniła dodatkowo decyzja Sądu Najwyższego z początku 2025 roku, która wskazała, że adwokaci mają prawo do promocji swoich usług w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nakazującą zniesienie zakazów dotyczących informacji handlowych w zawodach regulowanych.

Zapewniło to adwokatom znacznie szersze możliwości w zakresie promowania swoich usług. Nie oznacza to jednak, że marketing prawnika nie podlega obecnie żadnym regulacjom. O to, jak kwestia ta wygląda w praktyce, zapytaliśmy ekspertów z Ideo Force zajmujących się między innymi pozycjonowaniem stron kancelarii. Czego udało nam się od nich dowiedzieć?

Przede wszystkim tego, że marketing prawnika nadal musi być prowadzony starannie i z troską o przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Żadne z działań mających na celu promowanie usług lub wizerunku adwokata nie mogą bowiem uchybiać godności innych osób, naruszać tajemnicy adwokackiej, być natarczywe, nierzetelne, podstępne lub wprowadzające w błąd. Prowadzona komunikacja nie może również zawierać treści oceniających lub porównawczych, stwarzać nieuzasadnionych oczekiwań co do wyników pomocy prawnej, odwoływać się do emocji, uczuć czy wykorzystywać łatwowierności odbiorców.

Jak zwracają uwagę specjaliści z Ideo Force, musimy przy tym pamiętać, że zasady promocji usług radców prawnych różnią się od tych, które dotyczą adwokatów. W tym przypadku obowiązują bowiem wytyczne zawarte w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Jak jednak przekłada się to na praktykę? Przede wszystkim tak, że w przypadku marketingu radców prawnych możemy pozwolić sobie na nieco większą swobodę w kwestii działań wizerunkowych.

Formy promocji wykorzystywane w marketingu dla prawników

Wiemy już, jak wyglądają prawne i etyczne ramy marketingu dla prawników. Jakie konkretne działania możemy jednak wykorzystywać w praktyce? Wiele cennych porad związanych z tym zagadnieniem udało nam się uzyskać od ekspertów z Ideo Force.

Zapytani przez nas specjaliści wskazali dozwolone formy promocji wykorzystywane w ramach marketingu usług prawnych. Do metod, które kancelarie mogą zacząć stosować bez obaw o przekroczenie ram etycznych i prawnych, zaliczyć możemy więc:

pozycjonowanie organiczne strony internetowej,

tworzenie wizytówki Google Moja Firma i zarządzanie profilem w Google Maps,

tworzenie i publikowanie wartościowego contentu,

prowadzenie płatnych kampanii reklamowych o charakterze informacyjnym,

prowadzenie profili w mediach społecznościowych (w tym na portalach LinkedIn, Facebook czy Instagram).

Jak więc widzimy, kancelarie, które chcą zadbać o swój marketing, mają obecnie naprawdę wiele możliwości. Warto jednak pamiętać o tym, że wszystkie wskazywane przez specjalistów działania muszą być odpowiednio prowadzone – tak, by spełniać wymienione wcześniej zasady oraz by przekładać się na oczekiwane rezultaty.

Marketing prawnika – fundamenty SEO

Po zapoznaniu się z możliwościami w zakresie marketingu kancelarii prawnej wielu prawników z pewnością chciałoby od razu podjąć działania, które pozwolą na zwiększenie widoczności strony i liczby zapytań. Poprosiliśmy więc ekspertów z Ideo Force o wskazanie konkretnych kroków, od których warto rozpocząć prace. W odpowiedzi nasi rozmówcy przygotowali listę fundamentów, na których powinna opierać się strategia pozycjonowania w branży prawniczej. Fundamentami tymi są zatem:

badanie słów kluczowych,

dbanie o prawidłową strukturę strony oraz architekturę informacji,

optymalizowanie architektury URL,

dbanie o techniczne SEO,

zapewnienie responsywności strony na urządzeniach mobilnych,

optymalizacja profilu Google Business,

budowanie cytowań i pozyskiwanie backlinków w portalach branżowych, katalogach czy witrynach lokalnych,

tworzenie wartościowego, eksperckiego contentu, który pomaga potencjalnym klientom (w tym między innymi poradniki, odpowiedzi na najczęstsze pytania, leksykony).

Sama powyższa lista zapewnia już rozeznanie w temacie marketingu kancelarii prawnej i pozwala na podjęcie pierwszych konkretnych działań z zakresu pozycjonowania – samodzielnie lub ze wsparciem profesjonalnej agencji marketingowej. Dla wszystkich osób, które chcą natomiast poznać szczegółowy opis poszczególnych kroków oraz uzyskać jeszcze więcej cennych wskazówek, Ideo Force przygotowało kompleksowy artykuł: SEO dla branży prawniczej. Jak pozycjonować kancelarie i inne firmy prawnicze?

Dlaczego warto zadbać o marketing kancelarii prawnej?

Zmiany w zasadach dotyczących marketingu prawniczego zapewniły kancelariom wiele skutecznych metod promocji. Niektórzy prawnicy już teraz wykorzystują nowe możliwości, co pozwala im budować widoczność w sieci. Widoczność ta może mieć natomiast niezwykle istotne znaczenie w czasach, gdy potencjalni klienci szukają informacji przede wszystkim w Internecie.

Obecne realia sprawiają więc, że marketing dla prawników nie jest już wyłącznie dodatkową możliwością, ale wręcz działaniem koniecznym do zachowania aktualnej pozycji kancelarii. Należy rzecz jasna zadbać przy tym o to, by wszelkie prace prowadzone były w zgodzie z zasadami etyki zawodowej. Aby zyskać pewność, że podejmowane działania są zarówno bezpieczne, jak i skuteczne, warto postawić na współpracę z profesjonalną agencją marketingową, która ma doświadczenie w marketingu prawniczym – agencją taką jak Ideo Force.