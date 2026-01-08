Gaz ziemny od lat uznawany jest za najlepsze rozwiązanie w obszarze ogrzewania budynków – zarówno mieszkalnych, jak i firmowych czy biznesowych. Z różnych przyczyn jednak nie wszyscy mogą liczyć na łatwe połączenie z siecią gazu ziemnego. Co w takim wypadku zrobić? Alternatywą może być gaz płynny LPG. Sprawdźmy, jak to rozwiązanie wypada w praktyce i kiedy może się okazać opłacalne.

Dlaczego wiele domów i firm nie ma dostępu do gazu ziemnego?

Nawet dzisiaj w obliczu tak dobrze rozbudowanej infrastruktury, wiele gospodarstw domowych i firm wciąż nie ma dostępu do gazu ziemnego. Powodów może być wiele, ale dominują tu źródła natury logistycznej i ekonomicznej. Przede wszystkim ostatnie kilka lat to dynamiczny rozwój budownictwa, który najczęściej obejmuje tereny podmiejskie, wiejskie, a nawet obszary górskie. To miejsca, w których sieć gazu ziemnego nie została doprowadzona i w których trzeba szukać alternatywnych źródeł ogrzewania.

Nawet gdy wykonanie przyłącza jest możliwe, może się to okazać zbyt kosztowe. I w takiej sytuacji również warto rozważyć inne możliwości, spośród których najlepszą okaże się gaz płynny.

Gaz płynny – jak działa to rozwiązanie w praktyce?

W związku z brakiem możliwości korzystania z gazu ziemnego, wiele firm i gospodarstw domowych bierze pod uwagę inwestycję w gaz płynny. Jak to wygląda w praktyce? Wszystko zaczyna się od zbiornika na LPG. Zbiornik ten, instalowany na terenie posesji i podłączony do infrastruktury domowej, wykorzystuje gaz płynny do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Tym samym zyskujemy niezależność w zakresie źródeł ciepła, i cieszymy się wydajnym, bezpiecznym i ekologicznym rozwiązaniem.

Pojemność zbiornika zawsze dostosowywana jest do potrzeb budynku, jednak to realne zużycie gazu reguluje częstotliwość zamawiania dostaw gazu. Dostawy te są realizowane z reguły w ciągu kilku dni, dzięki czemu korzystamy z instalacji gazu LPG bez zakłóceń.

Zbiornik LPG – rodzaje i zasady montażu

Przed montażem zbiornika niezbędne jest podjęcie dwóch istotnych decyzji. Pierwsza dotyczy rodzaju zbiornika, druga jego pojemności. Zasadniczo zbiorniki na gaz płynny możemy podzielić na dwie grupy – zbiorniki naziemne i zbiorniki podziemne. Naziemna instalacja zbiornikowa LPG – BAŁTYKGAZ to rozwiązanie wybierane dla dużych posesji, gdzie utrzymanie odpowiednich, prawnie zdefiniowanych odległości od budynków i granicy działki nie będzie stanowiło problemu. Taki zbiornik jest łatwy w montażu, a jego cena jest niższa. Jeśli dysponujemy małą działką lub nie chcemy zmieniać jej estetyki, możemy postawić na zbiornik podziemny, który może być zlokalizowany bliżej budynku, zapewniając te same korzyści. Tutaj jednak należy przygotować się na dodatkowe roboty ziemne związane z montażem instalacji.

Druga decyzja dotycząca pojemności zbiornika powinna być podjęta na podstawie średniego zużycia gospodarstwa domowego. Najpopularniejsze warianty pojemnościowe zbiorników LPG to 2700, 4850 i 6700 litrów i powinny być one także kompatybilne z mocą kotła zainstalowanego w domu. Same zbiorniki są napełniane w 85%, a dostawca paliwa daje pewność błyskawicznej realizacji zamówienia dodatkowego gazu w każdym momencie roku.

Koszty ogrzewania gazem płynnym

Jak wyglądają koszty związane z ogrzewaniem budynku gazem płynnym? W zależności od sezonu i innych zewnętrznych czynników cena LPG waha się od 1,90 do 3 złotych za litr, co w skali miesiąca możemy przełożyć na 3 do 5 złote za metr kwadratowy miesięcznie. A zatem jak widać, jest to bardzo wydajne i oszczędne źródło ciepła, które zapewnia nam także cenową elastyczność.

O czym dokładnie mowa? Stabilne ceny gazu płynnego wykazują pewną sezonowość, co z kolei nam, klientom daje możliwość uzupełniania zbiornika w okresie, w którym gaz jest najtańszy. Wystarczy obliczyć zapotrzebowanie roczne, zainstalować zbiornik o odpowiedniej pojemności i dbać o to, by dostawy gazu płynnego realizowane były w sezonie letnim, kiedy gaz jest najtańszy. To pozwoli nam jeszcze bardziej zredukować koszty ogrzewania budynku.

Komfort, bezpieczeństwo i niezależność energetyczna

Dlaczego gaz płynny to rozwiązanie chętnie wybierane przez gospodarstwa domowe i firmy? Przemawiają za tym trzy podstawowe korzyści. Przede wszystkim komfort. Zbiornik LPG to bardzo wygodne rozwiązanie, które nie wymaga od nas praktycznie żadnych działań. Musimy jedynie kontrolować stan zużycia, w czym pomagają specjalnie zaprojektowane urządzenia telemetryczne. Gdy stan zbiornika wyczerpuje się, wystarczy zamówić transport LPG, który zostanie zrealizowany w dogodnym dla nas czasie.

Bezpieczeństwo użytkowania LPG to nie tylko bezpieczeństwo nas samych. Choć sama instalacja zamontowana przez specjalistów BAŁTYKGAZ jest w pełni bezpieczna dla nas, dodatkową korzyść z tego wyboru zyskuje nasze otoczenie i środowisko naturalne. Gaz płynny to jedno z paliw bez negatywnego wpływu na ekologię. Nie do przecenienia jest również niezależność energetyczna. Bez względu na to, czy nasza działka jest zlokalizowana w oddaleniu od najbliższej infrastruktury miejskiej, czy na trudnym terenie górzystym, gaz płynny sprawdzi się doskonale. Wszystko to zawdzięczamy wewnętrznej instalacji zbiornikowej, która zapewnia nam pełną kontrolę nad tym, ile gazu zużywamy.

BAŁTYKGAZ – sprawdzony dostawca gazu płynnego

Dostawa gazu płynnego od BAŁTYKGAZ to rozwiązanie, które zapewnia efektywność i bezpieczeństwo dostaw gazu płynnego dla domu i firmy. Dzięki doskonale rozbudowanej infrastrukturze, rozwiniętej bazie magazynów i flocie cystern możemy liczyć na bezproblemową dostawę LPG w dowolne miejsce w najbardziej dogodnym dla nas terminie.

BAŁTYKGAZ to gwarancja czystego paliwa i profesjonalnej obsługi uwzględniającej także pełen serwis techniczny infrastruktury LPG. Możliwość skorzystania z usług przeglądu i serwisu zbiorników LPG sprawia, że jedna firma będzie dla nas kompleksowym partnerem w całym zakresie działań związanych z zapewnieniem ciepła dla naszego domu lub firmy.