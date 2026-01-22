Lastryko ma w sobie coś wyjątkowego: wspomnienie klatek schodowych z dzieciństwa, solidność „na lata” i ten charakterystyczny, kamienny rysunek, którego nie da się podrobić. Tylko że czas bywa bezlitosny – zmatowienia, plamy, ubytki. Dobra wiadomość? Nie musisz od razu zrywać powierzchni. W wielu przypadkach wystarczy dobrze dobrana farba i przygotowanie. Działa!

Czym pomalować podłogę z lastryko – gdy liczy się odporność

Jeśli lastryko jest na podłodze, wybieraj produkty „do zadań specjalnych”: farby epoksydowe lub poliuretanowe (najlepiej 2-składnikowe). Dają twardą, odporną na ścieranie powłokę i dobrze znoszą mycie. W domu sprawdzą się w korytarzu czy kuchni, a w przestrzeniach mocniej użytkowanych – wiatrołap, piwnica, garaż – wręcz ratują nerwy. Dla pewności sięgnij po wersję z atestem do wnętrz i dopasuj stopień połysku: satyna wybacza więcej niż wysoki połysk.

Czym pomalować schody z lastryko? Bezpieczeństwo pod stopami

Schody wymagają jeszcze więcej. Tu liczy się przyczepność i antypoślizg. Najlepszy duet to farba epoksydowa/poliuretanowa plus dodatek antypoślizgowy (piasek kwarcowy lub granulat) albo gotowa farba z „gripem”. Warto też zabezpieczyć krawędzie stopni – tam zużycie jest najszybsze. Dobrze wykonana powłoka potrafi wytrzymać lata, a wejście do domu przestaje straszyć szarością.

Czym pomalować parapet z lastryko – ładnie, ale praktycznie

Parapety często dostają „po głowie”: słońce, doniczki, woda. Dlatego celuj w farby poliuretanowe lub akrylowe do trudnych podłoży, najlepiej z podkładem zwiększającym przyczepność. Jeśli parapet jest w kuchni, postaw na odporność na zabrudzenia i łatwe czyszczenie – docenisz to szybciej, niż myślisz.

Przygotowanie, które robi 80% efektu

Nawet najlepsza farba nie pomoże, jeśli podłoże będzie tłuste lub gładkie jak szkło. Zrób to po kolei: dokładne odtłuszczenie, naprawa ubytków, matowienie (papier 80–120) i odkurzenie. Potem grunt do podłoży niechłonnych i dopiero malowanie 2 cienkimi warstwami, zgodnie z czasem schnięcia. To ten moment, w którym cierpliwość zamienia się w satysfakcję.

Jeśli chcesz podejrzeć, jak lastryko może wyglądać w nowoczesnym wydaniu (bez ryzyka, że stara powierzchnia znów pokaże pęknięcia), zerknij na inspiracje i dostępne wzory w kategorii lastryko płytki . Dla wielu osób to świetna alternatywa, zwłaszcza gdy podłoże jest już mocno wyeksploatowane i malowanie byłoby tylko rozwiązaniem „na chwilę.

FAQ

Czy trzeba szlifować lastryko przed malowaniem? Tak – zmatowienie poprawia przyczepność i zmniejsza ryzyko łuszczenia.

Ile warstw farby na lastryko to minimum? Zwykle 2 cienkie warstwy; przy dużej chłonności gruntu producent może zalecić 3.