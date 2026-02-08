W Słubicach, w jednym z mieszkań doszło do eksplozji kartusza turystycznego. To niewielki, jednorazowy, metalowy pojemnik wypełniony sprężonym gazem. W wyniku eksplozji jedna osoba została ranna, a mieszkańców bloku trzeba było ewakuować.

– W mieszkaniu przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka przebywały wówczas dwie osoby – relacjonuje mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.

Mieszkańcy przez 1,5 godziny oczekiwali w namiocie rozstawionym przed słubicki magistrat na decyzję inspektora budowlanego. Ten po oględzinach obiekt stwierdził, że mieszkańcy mogą wrócić do domów. Przyczyny wybuchu bada policja.