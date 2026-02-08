Zielonogórzanie uczcili 86. rocznicę pierwszej deportacji na Syberię. Miejskie obchody rozpoczęła msza w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, po której odbyły się uroczystości przy pomniku Matki Sybiraczki. Tam odśpiewano polski hymn i przypomniano historię ponad 300 tys. Polaków zesłanych na katorżniczą pracę w głąb Rosji.

W Zielonej Górze nadal żyje kilkudziesięciu Zesłańców Sybiru. Jednym z nich jest Kazimierz Wróblewski, który urodził się w Kraju Krasnodarskim:

Zdaniem Wacława Mandryka, prezesa zielonogórskiego oddziału Związku Sybiraków, pamięć o zesłańcach jest bardzo ważna:

Jak mówi Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda lubuski, w wielu rodzinach żyją potomkowie Zesłańców Sybiru:

Uroczystości przy pomniku Matki Sybiraczki zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów.