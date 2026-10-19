Zielonogórski Urban Lab przenosi się do właściwej siedziby. Po miesiącach w tymczasowym lokum przy ul. Fabrycznej, od 24 października 2026 miejskie laboratorium będzie działać w wyremontowanym obiekcie przy Placu Matejki 2B.

Budynek zyskał nowe życie – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

W najbliższą sobotę (24 października) wszyscy mieszkańcy będą mogli zobaczyć wyremontowaną siedzibę Urban Lab, ale nie tylko. Także poznać zespół, porozmawiać o rozwijaniu swoich pasji i pomysłach na miasto – zaznacza Bartłomiej Walkowski z Urban Lab:

Inauguracja Urban Lab w śródmieściu Zielonej Góry odbędzie się 24 października o godzinie 14:00.