Koszykarki Pro-Network Enei AJP Gorzów Wlkp. pewnie pokonały we własnej hali MB Zagłębie Sosnowiec 79:59 (17:10, 31:13, 16:12, 15:24) w meczu 5 kolejki PGE Basket Ligi Kobiet.

Gospodynie były faworytkami tego pojedynku i już od początku spotkania było widać ich przewagę w niemal każdym elemencie gry. Na obwodzie znakomicie grą zespołu kierowała Taina Mair, a gdy siadała na ławce rezerwowych jej rolę przejmowała Magdalena Szymkiewicz. Pod koszem skuteczna w zbiórkach była Weronika Telenga a na pozostałych pozycjach dobrze w obronie i skutecznie w ataku grały Stephanie Jones, Elle Ladine czy Courtney Hurt. Kiedy zagraniczne zawodniczki odpoczywały na ławce rezerwowych ich rolę przejmowały, bez większej straty na jakości gry, ich zmienniczki. Zespół z Sosnowca, choć walczył ambitnie od pierwszych do ostatnich sekund, nie miał zbyt wielu atutów i w efekcie już po pierwszych 20 minutach było jasne, że dwa punkty pozostaną w Gorzowie Wlkp.

Pro-Network Enea AJP:

MB Zagłębie: