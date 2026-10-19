Dyrektorzy i nauczyciele z zielonogórskich szkół i przedszkoli rozpoczęli szkolenia z zasad bezpieczeństwa. To działania po aktach przemocy w szkołach w kraju.

– Procedury placówkach są opracowane, ale to moment, żeby je przećwiczyć i zweryfikować – mówiła na antenie Radia Zielona Góra Kamilla Jur, dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu w magistracie:

Zdaniem Kamilli Jur, w sytuacjach kryzysowych kluczowa jest weryfikacja informacji i zachowanie zimnej krwi:

Kamilla Jur była gościem Rozmowy o 9.00. Po aktach przemocy w szkołach do soboty (17 października 2026), w całym kraju funkcjonariusze policji dokonali ponad 211 tysięcy kontroli placówek oświatowych i zatrzymali 194 osoby.