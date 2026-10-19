Zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia i zdrowia uczniów gorzowskiej podstawówki oraz publicznego nawoływania do zabójstwa i zgwałcenia usłyszał 38-letni Dawid G. Trafił do aresztu – poinformowała w poniedziałek (19 października) rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

Podejrzany miał dopuścić się przestępstw 11 października br. podczas transmisji na platformie TikTok. W czasie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Argumentował, że realizując transmisję, nie miał zamiaru nikogo straszyć ani wzywać do łamania prawa.

Twierdzeniom podejrzanego przeczą dowody, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczonego nagrania wideo z przebiegu wspomnianej transmisji. Ponadto w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 38-latka policjanci znaleźli sześć telefonów komórkowych, paralizator i miotacz gazu. Grozi mu do trzech lat więzienia

– powiedziała prok. Wojciechowska-Grześkowiak.

Dodała, że sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zadecydował o aresztowaniu Dawida G. na trzy miesiące. Podzielił opinię prokuratora o istnieniu realnej obawy, że podejrzany dopuści się nowego, ciężkiego czynu zabronionego.

Nie bez znaczenia pozostaje również to, że Dawid G. był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu, mieniu i wolności, w tym za groźby karalne

– zaznaczyła rzeczniczka.

Przypomniała, że wbrew pozorom sieć internetowa nie zapewnia pełnej anonimowości, a publikowanie treści naruszających prawo spotyka się i będzie spotykać ze zdecydowaną reakcją organów ścigania.

Śledztwo w opisanej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.