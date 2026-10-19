Uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczęli rywalizację w grze miejskiej „Przez miasto po dane”. To coroczna zabawa organizowana prze Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Przez trzy dni młodzież będzie odwiedzać różnego rodzaju instytucje miejskie i wykonywać zadania związane m.in. z wyszukiwaniem danych oraz porównywaniem statystyk.

– Zdobyta wiedza może zaprocentować w przyszłości – podkreślają uczestnicy:

W tym roku w rywalizacji bierze udział 12 zespołów z zielonogórskich szkół ponadpodstawowych. Równolegle rywalizacja odbywa się również w Gorzowie Wielkopolskim.