Uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczęli rywalizację w grze miejskiej „Przez miasto po dane”. To coroczna zabawa organizowana prze Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
Przez trzy dni młodzież będzie odwiedzać różnego rodzaju instytucje miejskie i wykonywać zadania związane m.in. z wyszukiwaniem danych oraz porównywaniem statystyk.
– Zdobyta wiedza może zaprocentować w przyszłości – podkreślają uczestnicy:
W tym roku w rywalizacji bierze udział 12 zespołów z zielonogórskich szkół ponadpodstawowych. Równolegle rywalizacja odbywa się również w Gorzowie Wielkopolskim.
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