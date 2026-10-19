Zakończył się remont budynku remizy OSP w Starej Wodzie w gminie Lubsko. Koszt termomodernizacji obiektu to 100 tysięcy złotych. Inwestycja została w całości sfinansowana z pieniędzy z gminnej kasy.

Jak mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć o niezbędne prace wnioskowali strażacy, ale i pozostali mieszkańcy. – Budynek zyskał nie tylko nowy wygląd, ale dzięki przeprowadzonej termomodernizacji zmniejszą się koszty jego utrzymania – dodaje samorządowiec:

Dodajmy, że na terenie gminy Lubsko funkcjonują 3 jednostki OSP.