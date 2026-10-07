Trwają prace przygotowawcze przed remontem zielonogórskiego deptaka. Roboty rozpoczną się od przebudowy kanalizacji deszczowej. Pierwsze utrudnienia pojawią się na ul. Bohaterów Westerplatte.

Trwa opracowanie organizacji ruchu, niebawem mieszkańcy poznają szczegóły – mówił dzisiaj w Radiu Zielona Góra prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski:

Prace związane z budową nowej kanalizacji deszczowej, w kolejnych etapach, będą się toczyć także na ul. Doktora Pieniężnego i deptaku oraz na Starej Gazowni. Tu, oprócz nowych zbiorników na deszczówkę, docelowo powstaną nowe miejsca parkingowe:

Na Starej Gazowni zaplanowano montaż siedmiu zbiorników retencyjnych. W ramach zadania, po pracach ziemnych, zielonogórski deptak zyska nowe płyty chodnikowe, zieleń i miejsca rekreacyjne. Marcin Pabierowski był gościem audycji „Nasze miasto, nasze sprawy”.

Wysłuchaj całej audycji: „Nasze miasto, nasze sprawy” 7.10.2026