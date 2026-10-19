Wojewoda Marek Cebula na sesji sejmiku województwa w Zielonej Górze. Przedstawiciel rządu w regionie wystąpił z raportem o działaniach, które podjęły lubuskie służby po atakach i aktach agresji w polskich szkołach.
Wojewoda podkreślił, że w lubuskich placówkach oświatowych nie doszło do poważnych incydentów:
Wojewoda zaapelował też o weryfikowanie informacji, zwłaszcza tych rozpowszechnianych w mediach społecznościowych.
Głos zabrała także Marzena Pulik-Sowińska, pełniąca funkcję lubuskiego kuratora oświaty:
Komendant lubuskiej policji nadinsp. Jerzy Czebreszuk przekazał, że funkcjonariusze w ostatnim czasie przeprowadzili ponad 4 tys. kontroli w placówkach oświatowych w regionie.
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