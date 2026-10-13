Zielonogórzanie mają kolejne miejsce do uprawiania sportu. Przy ul. Staszica oficjalnie otwarto dzisiaj wyremontowane boisko do piłki nożnej i koszykówki. Modernizacja trwała kilka miesięcy i objęła m.in. wymianę nawierzchni, montaż oświetlenia i budowę zaplecza sanitarnego.
Koszt remontu orlika przy ul. Staszica oraz tych przy ul. Źródlanej i Francuskiej, przekroczył 4 miliony złotych. Mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
– Modernizacja orlika przy „Elektroniku” była złożona – podkreśla Eliza Miciuła-Urban, wykonawca inwestycji:
– Nowe boiska przysłużą się nie tylko uczniom naszej szkoły, ale także mieszkańcom miasta – zaznacza Jarosław Matujzo, dyrektor Centrum Zawodowego i Ustawicznego „Elektronik”:
– Chcemy inwestować w miejski sport – dodaje Jacek Frątczak, przewodniczący miejskiej komisji sportu:
Warto dodać, że w zeszłym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie orlika przy ul. Francuskiej.
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