Były poseł, wicewojewoda i wieloletni radny sejmiku województwa Jan Świrepo z tytułem honorowego obywatela województwa lubuskiego. Działacz i polityk związany z Polskim Stronnictwem Ludowym jest 27. osobą wyróżnioną w ten sposób przez samorząd województwa.

Jan Świrepo tytuł honorowego obywatela odebrał podczas dzisiejszej sesji sejmiku województwa:

Jan Świrepo urodził się w 1941 r. w Talminowiczach leżących na terenie dzisiejszej Białorusi. W 1999 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski