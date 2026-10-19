Biblioteka Norwida powiększyła swoją kolekcję historycznych filmów o Zielonej Górze. Do placówki trafiła projekcja przekazana przez Gazetę Lubuską. Nagrania powstały w 1958 roku i prezentują festyn prasowy.

O szczegółach archiwalnego filmu mówi Aleksandra Sobolewska, dyrektor realizacji projektów w Makroregionie Zachód w Gazecie Lubuskiej:

– Chcemy, aby mieszkańcy mieli dostęp do tego filmu – zaznacza Andrzej Buck, dyrektor biblioteki Norwida:

– Czytelnicy pomogli nam ustalić historię filmu oraz miejsca, które zostały tam ukazane – podkreśla Leszek Kalinowski, dziennikarz Gazety Lubuskiej:

Premiera filmu odbędzie się 28 października o godzinie 18.00 w sali im. Janusza Koniusza w bibliotece Norwida.