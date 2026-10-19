Biblioteka Norwida powiększyła swoją kolekcję historycznych filmów o Zielonej Górze. Do placówki trafiła projekcja przekazana przez Gazetę Lubuską. Nagrania powstały w 1958 roku i prezentują festyn prasowy.
O szczegółach archiwalnego filmu mówi Aleksandra Sobolewska, dyrektor realizacji projektów w Makroregionie Zachód w Gazecie Lubuskiej:
– Chcemy, aby mieszkańcy mieli dostęp do tego filmu – zaznacza Andrzej Buck, dyrektor biblioteki Norwida:
– Czytelnicy pomogli nam ustalić historię filmu oraz miejsca, które zostały tam ukazane – podkreśla Leszek Kalinowski, dziennikarz Gazety Lubuskiej:
Premiera filmu odbędzie się 28 października o godzinie 18.00 w sali im. Janusza Koniusza w bibliotece Norwida.
Czytaj także:
Archiwalne znalezisko w „Gazecie Lubuskiej”
Redakcja "Gazety Lubuskiej" odnalazła archiwalny film z 1958 roku, na którym uwieczniono ówczesną Zielonę Górą oraz Gorzów Wielkopolski. Składający się z dwóch części film trwa około 20 minut i...Czytaj więcejDetails
Polecamy
Politycy koalicji o wyborach uzupełniających do Senatu
Wybory uzupełniające do Senatu były jednym z tematów sobotniej audycji Lubuskiego Forum Radia Zachód. Przypomnijmy, że wybory odbędą się 22...Czytaj więcejDetails