Do końca roku mają potrwać prace remontowe na ul. Waryńskiego w Zielonej Górze.

Wykonawca działa zgodnie z harmonogramem – mówił dzisiaj (14.10.2026) w Radiu Zielona Góra Paweł Tonder, wiceprezydent miasta:

Wykonawca wykonuje też rozbiórkę ciągów pieszych. W najbliższych dniach zmieni się organizacja ruchu – zapowiada Paweł Tonder:

Miasto zapowiada też, że na wniosek mieszkańców ustawi tymczasowo ławkę przy przystanku MZK na wysokości ul. Konicza. Docelowo będzie tam wiata przystankowa. Paweł Tonder był gościem audycji „Nasze miasto, nasze sprawy”.