Kolejne zielonogórskie szkoły będą zmodernizowane. Rząd planuje kontynuację dotychczasowego programu termomodernizacji placówek edukacyjnych. Łącznie na ten cel przeznaczone będą 2 miliardy złotych.

Przypomnijmy – w ramach pierwszego etapu programu, zrealizowano remont w 7 szkołach na terenie Zielonej Góry.

– Chcemy zapewnić lepszy komfort nauczania – mówi Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska:

– Mamy świadomość, że wiele budynków nadal wymaga termomodernizacji – podkreśla Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Jedną z placówek, która przeszła już termomodernizację, jest Szkoła Podstawowa nr 14. Zdaniem dyrektorki Sylwii Matuszak, odnowienie budynku pozwoliło na zaoszczędzenie wielu pieniędzy:

Na dotychczasową termomodernizację szkół Zielona Góra przeznaczyła ponad 50 milionów złotych.