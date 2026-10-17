Szmaragdowe, żelazne i kamienne gody – zielonogórskie pary obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego. Przez cały weekend w planetarium Wenus odbywają się uroczystości, podczas których prezydent miasta wręcza medale i nagrody parom z najdłuższym pożyciem. Łącznie wyróżnienie otrzyma 220 małżeństw.

Jak twierdzą uczestnicy uroczystości, receptą na udany związek jest wzajemne zrozumienie i sztuka kompromisu:

Jak mówi Małgorzata Janecka-Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze, liczba zawieranych małżeństw co roku jest mniej więcej równa:

– Drastycznie zmalała liczba ślubów konkordatowych – dodaje Małgorzata Janecka-Kwiatkowska:

Warto dodać, że w 2025 roku zawarto w Zielonej Górze 520 małżeństw.