Szmaragdowe, żelazne i kamienne gody – zielonogórskie pary obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego. Przez cały weekend w planetarium Wenus odbywają się uroczystości, podczas których prezydent miasta wręcza medale i nagrody parom z najdłuższym pożyciem. Łącznie wyróżnienie otrzyma 220 małżeństw.
Jak twierdzą uczestnicy uroczystości, receptą na udany związek jest wzajemne zrozumienie i sztuka kompromisu:
Jak mówi Małgorzata Janecka-Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze, liczba zawieranych małżeństw co roku jest mniej więcej równa:
– Drastycznie zmalała liczba ślubów konkordatowych – dodaje Małgorzata Janecka-Kwiatkowska:
Warto dodać, że w 2025 roku zawarto w Zielonej Górze 520 małżeństw.
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