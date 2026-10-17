Po 30 latach przerwy do Zielonej Góry wrócił Ogólnopolski Przegląd Piosenki „Włóczęga”. Wzięło w nim udział 21 zespołów z całej Polski, które zaprezentowały utwory poezji śpiewanej i piosenki turystyczne. Na scenie auli uniwersyteckiej zagrał m.in. zespół Atawizm, Czerwony Tulipan i kapela „U Ojca”.

Wieczorny koncert finałowy poprzedziły przesłuchania muzyczne, które wyłoniły zwycięzców tegorocznej edycji, czyli zespół „Pod prąd”:

Jak mówi Marek Herejczak ze stowarzyszenia „Uzeciak”, jeden z organizatorów festiwalu, powrót imprezy był długo wyczekiwany przez Zielonogórzan:

– Cieszę się, że „Włóczęga” znowu zawitała w uniwersyteckich progach – dodaje prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Warto dodać, że pierwszy przegląd „Włóczęga” odbył się w 1976 roku.