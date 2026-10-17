Marzena Wróbel-Szała laureatką Konkursu „Twarze Ubóstwa”.

Marzena Wróbel-Szała ze Studia Reporterów Kukułcza 1 Radia Zachód została laureatką ogólnopolskiego Konkursu „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego.

Jury wyróżniło reportaż „Afera czynszowa”, który swoją premierę miał na antenie Radia Zachód. To historia 180 rodzin z Zielonej Góry, które przez 6 lat płaciły zawyżone czynsze za mieszkania komunalne.

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VII Uroczysta Gala Konkursu odbyła się w Galerii Apteka Sztuki w Warszawie.

To wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Społecznych.

W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 70 prac radiowych, prasowych i telewizyjnych przygotowanych przez dziennikarzy z całej Polski.