Sytuacja w szkołach się ustabilizowała, nie zanotowano kolejnych zdarzeń ani nie zatrzymano kolejnych osób – poinformowała w poniedziałek (19 października) policja. Od początku działań przeprowadzono blisko 238 tys. kontroli placówek i zatrzymano 194 osoby.

W całej Polsce nadal trwają działania policji, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Akcja ma związek z aktami przemocy, do których dochodziło na początku października.

Policja przekazała w poniedziałek (19 października) na platformie X, że sytuacja w szkołach się ustabilizowała – nie zanotowano kolejnych zdarzeń ani nie zatrzymano kolejnych osób.

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Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Sytuacja w szkołach się ustabilizowała i Policja nie odnotowała kolejnych zdarzeń, ani nie zatrzymała kolejnych osób. ?Od początku działań przeprowadzono blisko 2?3?8? tysięcy kontroli placówek i zatrzymano 1?9?4? osoby. Do godziny 06:00 odnotowano 5?1?9? zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. — Polska Policja ???? (@PolskaPolicja) October 19, 2026

Jak podano w komunikacie, od początku działań przeprowadzono blisko 238 tys. kontroli placówek i zatrzymano 194 osoby. Zanotowano w sumie 519 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Ponadto policjanci całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.