Żarskie Stowarzyszenie Pomagam po raz kolejny wydało kalendarz charytatywny. W poprzednich latach cegiełki przekazane przez darczyńców za terminarz przekazano na pomoc w remontach rodzinom będącym w trudnej sytuacji. Do inicjatywy dołącza się także wiele miejskich firm.

Stowarzyszenie pomaga również przy organizowaniu paczek świątecznych dla dzieci. Jak mówi Ewelina Nawrot z grupy żarskich społeczników zainteresowani kalendarzem i pomocą drugiemu człowiekowi mogą kontaktować się poprzez media społecznościowe stowarzyszenia. – Tam znajdują się numery telefonów – zaznacza wolontariuszka:

Dodajmy, że przygotowany nakład kalendarza na przyszły rok to 250 sztuk.