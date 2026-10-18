Koszykarze Basket 4 Kids Zielona Góra zajęli 2. miejsce w turnieju CEYBL U12, które byli gospodarzami.

W decydującym spotkaniu zespół trenera Rafała Rajewicza przegrał po bardzo zaciętym meczu z Basketpoint Frýdek-Místek 53:54 i to ekipa z Czech triumfowała z kompletem pięciu zwycięstw. Warto jednak dodać, że po pierwszej połowie Zielonogórzanie prowadzili 29:28, a po III kwarcie 47:43. Natomiast w samej końcówce nie trafili dwóch rzutów wolnych i skończyli imprezę z bilansem 4 zwycięstwa i 1 porażka.

Szkoleniowiec triumfatorów tak ocenił cały turniej i decydujący pojedynek:

Zielonogórzanie wcześniej w tym turnieju wyraźnie pokonali ekipy: UKS MOS Opole 100:26, Korony 1919 RadwanSport Kraków 99:49, BBA Brno 78:48 oraz BK Lokomotiva Plzeň 68:49.

Klasyfikacja końcowa:

1. Basketpoint Frýdek-Místek 5-0 312:179

2. Basket 4 Kids Zielona Góra 4-1 398:226

3. BBA Brno 2-3 248:281

4. BK Lokomotiva Plzeň 2-3 225:272

5. KS Korona 1919 RadwanSport Kraków 2-3 236:300

6. UKS MOS Opole 0-5 204:365