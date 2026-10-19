W ramach programu „Przedszkolandia” gmina Brzeźnica kupi pojazd elektryczny do przewozu posiłków do przedszkola w miejscowości. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie. Koszt zadania to około 90 tysięcy złotych.

Posiłki dla dzieci są dostarczane do placówki za pomocą zewnętrznych usług cateringowych. Jak zaznacza wójt Artur Romejko własny pojazd pozwoli na zwiększenie niezależności w zakresie transportu. – Mamy już sporą grupę przedszkolaków, więc pomysł jest jak najbardziej trafiony – dodaje włodarz gminy:

Do przedszkola w Brzeźnicy uczęszcza obecnie około 50 dzieci.