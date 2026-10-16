Żagański powiat zaprasza pracowników jednostek oświatowych i instytucji publicznych oraz mieszkańców do udziału w Krajowym Treningu Rodzinnym. W sobotę można będzie szkolić umiejętności w zakresie właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.

„Trzy kroki do bezpieczeństwa” to także przygotowanie rodzin do samodzielnego działania, w tym reagowania na sygnały alarmowe. Jak podkreśla starosta żagańska Anna Michalczuk uczestnicy spotkania dowiedzą się jak spakować plecak ewakuacyjny. – Zapraszamy dzieci i młodzież wraz z najbliższymi, do wzięcia udziału w takim treningu – dodaje przedstawicielka samorządu:

Początek wydarzenia godzina 10.00.