Tysiące detali, kultowe parowozy i duma regionu odtworzona w skali 1:87. W ten weekend Hala Widowiskowo-Sportowa w Iłowej ponownie zamieniła się w stolicę lubuskiego modelarstwa.

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Głównym magnesem tegorocznej edycji jest spektakularna, 13-metrowa interaktywna makieta legendarnej stacji Jankowa Żagańska, nad którą ruch nadzorują… prawdziwi kolejarze! Jeśli nie macie jeszcze planów na niedzielę, to wydarzenie – na które wstęp jest całkowicie bezpłatny – po prostu musicie odwiedzić.

Po ubiegłorocznym, gigantycznym sukcesie debiutanckiej edycji, która przyciągnęła ponad 4000 odwiedzających i zdobyła prestiżowy tytuł „Odkrycia Roku” w konkursie Lubuskich Pereł Turystycznych, poprzeczka wisiała niezwykle wysoko. Gmina Iłowa, we współpracy ze stowarzyszeniem Lubuska Kolej w Miniaturze, nie zawiodła jednak oczekiwań. II Wystawa Makiet Kolejowych, która wystartowała w sobotę 10 października, od pierwszych minut przyciąga tłumy całych rodzin oraz pasjonatów techniki z całego kraju.

Podróż w czasie na 13 metrach torowiska

Najjaśniejszą gwiazdą tegorocznej ekspozycji jest makieta odwzorowująca stację w Jankowej Żagańskiej. Projekt ten nie powstał przypadkowo – w tym roku przypada bowiem 180. rocznica powstania tego najstarszego węzła kolejowego w województwie lubuskim, którego historia sięga 1846 roku.

Miniatura w skali H0 (1:87) to prawdziwy majstersztyk. Prace nad nią trwały pół roku, a koszt realizacji wyniósł 100 tysięcy złotych, z czego większość pokryły fundusze unijne. Efekt? Zapierający dech w piersiach realizm. Konstruktorzy z chirurgiczną precyzją odtworzyli infrastrukturę stacji z lat 1965–1990. Na makiecie tętni życie – poruszają się po niej pociągi z różnych epok, a nad bezpieczeństwem i płynnością tego miniaturowego ruchu czuwają dyżurni, którzy na co dzień pracują na prawdziwej kolei.

Przyjedź pociągiem, wrócisz za darmo!

Organizatorzy zadbali o to, by na wystawę łatwo było dotrzeć w duchu ekologii i kolejowej tradycji. We współpracy ze spółką POLREGIO przygotowano specjalną akcję promocyjną „Powrót gratis z POLREGIO”. Każdy, kto zdecyduje się na podróż pociągiem do Iłowej z dowolnej stacji w województwie lubuskim, za powrót nie zapłaci ani grosza. Warunek jest jeden – należy zachować bilet i podbić go pieczątką na terenie wystawy.

Ostatnia szansa w Iłowej (lub dogrywka w Zielonej Górze)

Wystawa przy ulicy Piaskowej w Iłowej potrwa jeszcze tylko przez jeden dzień. W niedzielę, 11 października, miniaturowy świat będzie można podziwiać w godzinach od 10:00 do 16:00.

Dla tych, którzy z różnych powodów nie zdołają dotrzeć w ten weekend do Iłowej, mamy dobrą wiadomość. Jubileuszowa makieta Jankowej Żagańskiej nie zniknie w magazynach. Już od 16 do 31 października 2026 roku cała ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Oficjalny wernisaż w Zielonej Górze zaplanowano na najbliższy piątek o godzinie 17:00.

Warto jednak wykorzystać niedzielną aurę i już teraz poczuć ten niezwykły, nostalgiczny klimat na żywo w Iłowej. Emocje dla małych i dużych gwarantowane!