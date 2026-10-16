W Słubicach rozpoczyna się po raz 27. Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT. Pierwsze 10. edycji festiwalu odbywało się na pograniczu polsko-czeskim, ale od 17. lat jego gospodarzem są Słubice.

Tym razem przez trzy dni w przestrzeniach miejskich Słubic, Frankfurtu, ale także Uradu, kilkudziesięciu artystów prezentować będzie prace, które są odpowiedzią na zadany temat.

– W tym roku hasłem przewodnim naszego festiwalu jest „cisza” – mówi Anna Panek-Kusz, która wspólnie z Michaelem Kurzwelly’m jest kuratorką festiwalu.

Uzupełnieniem festiwalu są oczywiście wystawy, spotkania z artystami i wspólne zwiedzanie. Inauguracja 27. Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT o 15.15. w Miejskim Ośrodku Sztuki w Słubicach.