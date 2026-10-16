Jak działać w sytuacji zagrożenia? Sprawdzali to przedstawiciele samorządów i służb mundurowych podczas dwudniowych ćwiczeń obronnych.

Współpraca samorządów, wojska, policji i straży pożarnej w sytuacjach kryzysowych była tematem ćwiczeń obronnych „Odporność 26”. Przez dwa dni służby brały udział w symulacji niebezpiecznych zdarzeń – mówi brygadier Dariusz Szymura, Komendant Miejski państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie.

Ćwiczenia odbyły się między innymi w Santoku, Bogdańcu, Kłodawie, Witnicy i Kostrzynie nad Odrą.. To bardzo wazne działania – podkreśla Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.

Organizatorzy podkreślali, że działania miały charakter szkoleniowy i nie były związane z rzeczywistym zagrożeniem