Duże zmiany nastąpiły w lekkoatletycznej sekcji MLKS Agrosu Żary. Z klubu odszedł cały sztab trenerski wraz z Dariuszem i Mateuszem Wiszami oraz częścią zawodników.

Szkoleniowcy utworzyli odrębny klub – MLKL (Miejski Ludowy Klub Lekkoatletyczny) Agros LA Żary, na którego czele jako prezes stanął Dariusz Wisz. Nie chciał on komentować sprawy przed naszym mikrofonem. Odesłał nas jedynie do oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych.

W nim czytamy m.in.:

„W ostatnich latach lekkoatletyka w naszej sekcji dynamicznie się rozwijała. Coraz lepsze wyniki zawodników, rosnące ambicje i potencjał młodych sportowców pokazują, że nadszedł czas na rozwiązania organizacyjne, które pozwolą nam jeszcze skuteczniej działać. Chcemy jako lekkoatleci decydować o lekkoatletyce.”

Nie oznacza to jednak końca lekkiej atletyki w MLKS Agrosie Żary. Nowym trenerem został w nim medalista mistrzostw Polski i olimpijczyk z Tokio, Michał Rozmys, dla którego będzie to powrót do macierzystego klubu. Wraz z nim żarską młodzież trenować będzie Żaklina Senderek-Żołudź. O szczegółach mówi wiceprezes MLKS Agrosu, Damian Fedorowicz:

Tymczasem Michał Rozmys mówi nam, że powrót do Agrosu to dla niego wyróżnienie:

Pełna treść oświadczenia MLKL Agrosu (źródło):